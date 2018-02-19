Более 2000 болельщиков "Спартака" посетят матч с "Атлетиком" в Бильбао

Около 2100 болельщиков "Спартака" ожидается на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика". Как сообщает пресс-служба испанского клуба, большинство российских фанатов будут располагаться на гостевой трибуне, однако некоторые из них будут смотреть игру в вип-ложе.

Отмечается, что из-за большого количества болельщиков из России, на стадионе будет усилена безопасность. Напомним, встреча состоится 22 февраля. Начало - в 23.05 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Атлетика".