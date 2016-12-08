10:39 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Богдан Бутко: "При Луческу не играл, поэтому сложно сказать, что нового принес Фонсека"

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Защитник "Шахтера" Богдан Бутко в преддверии матча группового турнира Лиги Европы с "Брагой" в интервью клубной пресс-службе отметил командные взаимодействия соперника. По словам украинца, в эта встреча станет непростой для "горняков".

- Богдан, при разборе соперника кого бы вы могли отметить? - вопрос Бутко.

- Кого-то одного сложно выделить. Отметил бы "Брагу", прежде всего, как команду. Завтра нам будет непросто.

- Можно ли сказать, что предстоящий матч - это возможность доказать тренеру свое право на место в составе?

- Конечно. Всегда, когда тренер доверяет тебе, выпуская на поле, необходимо доказывать, что ты заслуживаешь играть. Думаю, так считает каждый футболист. Тем более в таком турнире, как Лига Европы, где очень важно хорошо себя проявить.

- Как вам работается с Паулу Фонсекой и что нового он привнес в команду?

- Мне сложно сказать. Я не был в составе при Мирче Луческу, поскольку играл в другом клубе. Что касается Паулу Фонсеки, то очень комфортно работать с ним. Он мне доверяет, и это самое главное.

Дополнительная информация

http://shakhtar.com/ru/news/38788

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