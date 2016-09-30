Богдан Бутко: "Говорили, что я заслужил красную карточку за эпизод, в котором сбил главного тренера"

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко уверен, что грубость в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Брагой" (2:0) говорит о мотивации команд. По его словам, "горняки" ожидали, что соперник продемонстрирует более атакующий футбол после удаления Фреда, который на 47-й минуте получил вторую желтую карточку.

- Перед нами не стояла задача забить быстрый гол. Главное было - добиться победы, - приводит пресс-служба дончан слова Бутко. - Да, матч получился немного грубым. Значит, команды были прекрасно мотивированы и не хотели уступать в борьбе. Конечно, хорошо, что мы опять не пропустили. Ведь наша первоначальная цель в игре - надежно сыграть в обороне.

Если честно, после удаления Фреда ожидали большего от "Браги", думали, будет тяжелее. Но португальцы, по сути, ничего не создали у наших ворот. Что говорил тренер в эти минуты? Просил играть компактно и постараться проводить быстрые контратаки. Над эпизодом, в котором я сбил Паулу Фонсеку, все посмеялись. Когда зашел в раздевалку, кто-то говорил, что я заслуживаю желтой, а кто-то - что даже красной карточки.