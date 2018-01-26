Билеты на матч "Зенит" - "Селтик" стоят от 500 рублей

"Зенит" на своем официальном сайте опубликовал информацию о продаже билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы с "Селтиком". Минимальная стоимость билетов - 500 рублей, максимальная - 4000 рублей. Стоимость визита бизнес-клуба - 9000 рублей.
Первая игра между российским и шотландским клубами состоится 15 февраля в Глазо. Ответная встреча пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге. Начало игры - 21.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-01-26-zenit-seltik-otkryta-prodazha-biletov-na-pervyy-domashniy-match-goda.htm