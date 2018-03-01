Билеты на матч "Зенит" – "Лейпциг" можно купить от 750 рублей

"Зенит" на своем официальном сайте опубликовал информацию о продаже билетов на второй матч 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом". Встреча между российским и немецким клубами состоится 15 марта в Санкт-Петербурге.

Минимальная цена билетов составляет 750 рублей, максимальная – 11 000 рублей.

Отметим, что первый матч между "Лейпцигом" и "Зенитом" пройдет 8 марта в Лейпциге.