Билеты на матч "Зенит" – "Лейпциг" можно купить от 750 рублей

"Зенит" на своем официальном сайте опубликовал информацию о продаже билетов на второй матч 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом". Встреча между российским и немецким клубами состоится 15 марта в Санкт-Петербурге.
Минимальная цена билетов составляет 750 рублей, максимальная – 11 000 рублей.
Отметим, что первый матч между "Лейпцигом" и "Зенитом" пройдет 8 марта в Лейпциге.
Друзья, мы открываем продажу билетов и автопропусков на матч #ЗенитРБЛейпциг! Стоимость самых дешевых билетов составляет 750 рублей.– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 1 марта 2018 г.
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osshulgin
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
17:00
баламошка
Ретуза, я тока шта прочитал в инете, что на матч Локо-Спартак минимальная цена 1800 рублей. Ну и? Стадион у вас вмещает в 2 раза больше, а заработаете бабла меньше. Ну вы и бакланы после этого) Маркетинг по-питерски. Да и то, раз билеты подорожали раз в 50 у вас, то и стадион свой трухлявый заполнить не сможете. Придут только двое самых отмороженных - Вадер и Бибигошка. Пороются в помойках у стадиона и обратно на свалку убегут)
15:29
ЗЮК~
Гаттузо Прут!!!!!!#!
13:40
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Вранье! Опять бакланы все раздадут бесплатно. Свиньи отвечают за базар возле днища и замерзшего корыта с помоями. Они-то уже продали все билеты на 1/8 ЛЕ по Пятерке. Дай пять. у-ха-ха
13:17