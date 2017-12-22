Билеты на матч "Спартак" - "Атлетик" стоят от 1000 рублей

"Спартак" на своем официальном сайте опубликовал информацию о продаже билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком". Напомним, что встреча состоится 15 февраля в Москве, продажа билетов начнется с 11 января и будет проходить в шесть этапов.

Первый этап (с 11 по 17 января включительно) – онлайн-продажа на сайте tickets.spartak.com для болельщиков, купивших абонементы на матчи Чемпионата России–2017/18. Они смогут приобрести не более четырех билетов в руки на свое и любое свободное место при его наличии (или без выкупа своего места – четыре билета на любые свободные места при их наличии).

Второй этап (с 18 по 21 января включительно) – онлайн-продажа на сайте tickets.spartak.com для тех, кто купил абонементы на матчи Чемпионата России–2017/18, но не воспользовался на предыдущем этапе опцией выкупа своего места на матч Лиги чемпионов. Они смогут приобрести не более четырех билетов в руки на любые свободные места при их наличии.

Третий этап (с 22 по 24 января включительно) – онлайн-продажа на сайте tickets.spartak.com для владельцев карты болельщика. Каждый сможет приобрести не более двух билетов в руки.

Четвертый этап (с 25 января по 15 февраля включительно) – онлайн-продажа на сайте tickets.spartak.com для всех болельщиков. Каждый сможет приобрести не более двух билетов в руки.

Пятый этап (с 9 по 12 февраля включительно) – аукцион, лотами которого станут билеты на домашнюю игру.

Шестой этап (с 13 по 15 февраля включительно) – продажа в кассах нашего стадиона для всех болельщиков. Каждый сможет приобрести не более двух билетов в руки.