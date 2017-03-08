Билеты на матч "Ростов" - "МЮ" предлагают по цене от 4 тысяч до 50 миллионов рублей

На матч 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" еще можно купить билеты. Найти их можно на сайте частых объявлений. Стартовая цена пропусков на стадион - 4 тысячи рублей. Вместе с тем, есть объявления, которые предлагают приобрести билеты за 10 и даже за 50 миллионов рублей - при этом нет гарантии, что это не розыгрыш.

"Лучшие места на скамейке запасных! (На поле нельзя!) Познакомитесь с Жозе, Генрихом и остальными, кто будет на банке! Продаю только два места! Это не ошибка. Цена указана за один, небольшой торг. Или меняю на BMW M3 (2016) с вашей небольшой доплатой", - говорится в одном из объявлений.