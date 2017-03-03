Билеты на матч "Ростов" - "МЮ" поступят в свободную продажу 6 марта

"Ростов" на своем официальном сайте объявил сроки продажи билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". 4 и 5 марта билеты смогут приобрести владельцы сезонных абонементов. На один абонемент можно будет купить только один билет. С 6 марта билеты поступят в свободную продажу онлайн и в кассах стадиона "Олимп-2". В целях борьбы со спекулянтами билеты будут выпускаться равными частями в разные секторы.

Самый дешевый билет обойдется болельщикам в 2 тысячи рублей, а самый дорогой - в 16 тысяч.

Матч "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" состоится 9 марта. Ответный поединок - 16 марта в Манчестере.