17:04 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Билеты на матч "Ростов" - "МЮ" поступят в свободную продажу 6 марта

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Звезды "Манчестер Юнайтед" Поль ПОГБА и Златан ИБРАГИМОВИЧ."Ростов" - "МЮ": сколько стоит посмотреть на Ибрагимовича и Погба?

"Ростов" на своем официальном сайте объявил сроки продажи билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". 4 и 5 марта билеты смогут приобрести владельцы сезонных абонементов. На один абонемент можно будет купить только один билет. С 6 марта билеты поступят в свободную продажу онлайн и в кассах стадиона "Олимп-2". В целях борьбы со спекулянтами билеты будут выпускаться равными частями в разные секторы.

Самый дешевый билет обойдется болельщикам в 2 тысячи рублей, а самый дорогой - в 16 тысяч.

Матч "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" состоится 9 марта. Ответный поединок - 16 марта в Манчестере.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10797

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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