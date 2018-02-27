Билеты на матч "Локомотив" – "Атлетико" можно купить от 800 рублей

"Локомотив" на своем официальном сайте начал продажу билетов на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико". Встреча в Москве между командами состоится 15 марта.
Минимальная цена билетов на эту игру – 800 рублей.
Отмечается, что болельщики, посетившие домашний матч железнодорожников в 1/16 финала против "Ниццы" (1:0), получат 20-процентную скидку на два билета на игру с "Атлетико".
Первая встреча между "Атлетико" и "Локомотивом" состоится в Мадриде 8 марта.
🔥🔥🔥 В Москву едет одна из сильнейших команд Европы! Билеты на матч #ЛокоАтлетико уже в продаже!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 27 февраля 2018 г.
😃 Владельцам абонементов мы дарим скидку 20%!
🔝 Все подробности: https://t.co/m7QcmnNDYI pic.twitter.com/q0sBeOGet1