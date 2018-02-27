Билеты на матч "Локомотив" – "Атлетико" можно купить от 800 рублей

"Локомотив" на своем официальном сайте начал продажу билетов на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико". Встреча в Москве между командами состоится 15 марта.

Минимальная цена билетов на эту игру – 800 рублей.

Отмечается, что болельщики, посетившие домашний матч железнодорожников в 1/16 финала против "Ниццы" (1:0), получат 20-процентную скидку на два билета на игру с "Атлетико".

Первая встреча между "Атлетико" и "Локомотивом" состоится в Мадриде 8 марта.