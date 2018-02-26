Билеты на матч ЦСКА - "Лион" можно купить от 1000 рублей

ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал информацию о продаже билетов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Лионом". Встреча между российским и французским клубами состоится 8 марта в Москве.

Минимальная цена билетов - 1000 рублей, максимальная - 20 000 рублей.

Онлайн-продажа билетов для владельцев абонементов на матчи чемпионата России сезона-2017/18. Свободная продажа начнется 4 марта. Билеты на трибуны A и S не будут доступны для покупки в кассах стадиона.

Отметим, что второй матч между ЦСКА и "Лионом" состоится 15 марта в Лионе.