18:17 | Футбол — Лига Европы

Билеты на матч "Црвена Звезда" – ЦСКА не будут продаваться в Москве из-за плохих погодных условий в Европе

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Болельщики не смогут приобрести билеты на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Црвеной Звездой" и ЦСКА в Москве. Как сообщает официальный сайт армейцев, в связи с плохими погодными условиями в Европе билеты в гостевой сектор не могут быть доставлены в Россию в срок.

Фанаты смогут приобрести билеты в Белграде в день встречи примерно за 1200 рублей. Продажа откроется за три часа до начала игры.

Первый матч между командами пройдет 13 февраля, ответный – 21 февраля.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/tickets/belgrade/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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kostyauuvarov

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

22:40

warning_CSKA_is_here

решили фанов Партизана и Видзева прокатить с билетами, вот ведь натура цыганская

19:01

ЗЗ+

Че за бред? Они их на оленях из Белграда везти собрались? Так что уже самолеты из Белграда в Москву летают каждый день. Да и на поезде поди можно до 13 февраля успеть.

18:42