Билеты на матч "Црвена Звезда" – ЦСКА не будут продаваться в Москве из-за плохих погодных условий в Европе

Болельщики не смогут приобрести билеты на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Црвеной Звездой" и ЦСКА в Москве. Как сообщает официальный сайт армейцев, в связи с плохими погодными условиями в Европе билеты в гостевой сектор не могут быть доставлены в Россию в срок.

Фанаты смогут приобрести билеты в Белграде в день встречи примерно за 1200 рублей. Продажа откроется за три часа до начала игры.

Первый матч между командами пройдет 13 февраля, ответный – 21 февраля.