Билеты на матч "Црвена Звезда" – ЦСКА не будут продаваться в Москве из-за плохих погодных условий в Европе

Болельщики не смогут приобрести билеты на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Црвеной Звездой" и ЦСКА в Москве. Как сообщает официальный сайт армейцев, в связи с плохими погодными условиями в Европе билеты в гостевой сектор не могут быть доставлены в Россию в срок.
Фанаты смогут приобрести билеты в Белграде в день встречи примерно за 1200 рублей. Продажа откроется за три часа до начала игры.
Первый матч между командами пройдет 13 февраля, ответный – 21 февраля.
kostyauuvarov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
22:40
warning_CSKA_is_here
решили фанов Партизана и Видзева прокатить с билетами, вот ведь натура цыганская
19:01
ЗЗ+
Че за бред? Они их на оленях из Белграда везти собрались? Так что уже самолеты из Белграда в Москву летают каждый день. Да и на поезде поди можно до 13 февраля успеть.
18:42