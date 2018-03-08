Бибрас Натхо: "Лион" – больше не чемпион Франции, но состав у него все равно очень приличный"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо убежден, что "Лион" обладает очень приличным составом, несмотря на то, что команда уже давно не выигрывала чемпионат Франции. Отметим, что последний раз "Лион" выигрывал национальное первенство в сезоне-2007/08.

– Несколько лет назад это была лучшая команда Франции, – приводит слова Натхо пресс-служба ЦСКА. – Собственно, сейчас мало что изменилось. "Лион" – больше не чемпион, но состав все равно очень приличный".

30-летний Натхо в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 31 матч по всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между ЦСКА и "Лионом" пройдет в Москве сегодня, 8 марта. Начало встречи – в 21:00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.