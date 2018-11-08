Безумный матч в Москве! Суперволевая победа "Спартака" над "Рейнджерс"

8 ноября. Москва. "Спартак" - "Рейнджерс" - 4:3. Красно-белые трижды уступали в счете, но смогли победить. Фото Александр Федоров, "СЭ"

"Спартак" на своем поле в матче 4-го тура Лиги Европы одержал волевую победу над "Рейнджерс" (4:3). Красно-белые трижды уступали в счете.

Голами в составе московской команды отметились Лоренсо Мельгарехо, Луиз Адриану и Софьян Ханни, еще один мяч на счету игрока гостей.

Уже в добавленное время после подачи углового мяч попал в штангу ворот Александра Максименко.

Лига Европы

4-й тур

Группа G

"Спартак" (Россия) – "Рейнджерс" (Шотландия) – 4:3 (2:3)

Голы: Еременко, 5 - в свои ворота (0:1). Мельгарехо, 22 (1:1). Кандеяш, 27 (1:2). Голдсон, 35 - в свои ворота (2:2). Миддлтон, 41 (2:3). Луиз Адриану, 58 (3:3). Ханни, 59 (4:3).

"Спартак" (Россия): Максименко, Рассказов, Кутепов, Боккетти, Мельгарехо, Попов (Тимофеев, 71), Фернанду, Еременко (Глушаков, 60), Зобнин, Ханни, Луиз Адриану (Зе Луиш, 81).

"Рейнджерс" (Шотландия): Макгрегор, Таверньер, Катич, Голдсон, Флэнаган (Холидэй, 82), Кулибали (Грезда, 82), Эджариа (Маколи, 90+3), Арфилд, Кандеяш, Морелос, Миддлтон.

Предупреждения: Попов, 15. Рассказов, 29. Фернанду, 30. Кулибали, 34. Боккетти, 64. Мельгарехо, 77.

Судьи: Бебек. Гргич, Петрович, Габрило, Зебек (все - Хорватия).

8 ноября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Лига Европы: турнирные таблицы, календарь игры и результаты матчей