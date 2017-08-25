Безумная реакция комментатора на выход "Эстерсунда" в групповой турнир Лиги Европы. Видео

Комментатор матча 4-го отборочного раунда между "Эстерсундом" и ПАОКом эмоционально отреагировал на окончание поединка, завершившегося победой шведской команды со счетом 2:0. На последних секундах греки получили право на штрафной удар, на розыгрыш которого прибежал даже голкипер. У ворот "Эстерсунда" возникла опасная ситуация, но в итоге мяч вылетел за лицевую линию поля, и арбитр встречи дал свисток, возвестивший о проходе в групповой турнир шведской команды. Вместе с сигналом судьи комментатор матча начал громко кричать в микрофон, радуясь победе.