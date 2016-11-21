Безбородов рассудит "Гент" и "Брагу", Еськов - "Аякс" и "Панатинаикос"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матчи 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Как сообщает пресс-служба УЕФА, поединок между "Гентом" и "Брагой" обслужит российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогать ему будут соотечественники Максим Гаврилин и Валерий Данченко на бровках, Игорь Федотов и Кирилл Левников за воротами, а четвертым арбитром будет Андрей Веретешкин.

Другая российская бригада судей во главе с Алексеем Еськовым обслужит встречу "Аякс" – "Панатинаикос". Помогать ему будут соотечественники Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко на бровках, Алексей Николаев и Александр Егоров за воротами, а четвертым рефери назначен Алексей Лунев.