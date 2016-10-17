Безбородов обслужит матч "Рома" - "Аустрия"

Владислав Безбородов обслужит матч группового турнира Лиги Европы "Рома" – "Аустрия". Его помощниками станут Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Четвертым арбитром назначен Андрей Веретешкин, а дополнительными помощниками – Игорь Федотов и Кирилл Левников.
Безбородов, обслуживавший матч 10-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" (1:0), получил за свою работу в этой игре оценку "отлично". В конце первого тайма арбитр показал прямую красную карточку защитнику ростовчан Федору Кудряшову, а на 75-й минуте за две желтые карточки был удален Сесар Навас. После игры главный тренер "Ростова" Иван Данильянц заявил, что Безбородов устроил судейский произвол.
Kupservas
Внимательно посмотрю на его беспристрастное судейство. А потом сопоставлю.
14:28
Aurochs
и что неужели совершенно бесплатно согласился? ааа ну да после убийства Ростова появилось бабло на отдых в италии...
14:08
Справедливый(Ставрополь)
Эта Судья продажная....скоро об этом узнают и в Европе))
14:07
Дузер
Аустрия матч закончит вдевятером,такая манера судить гостей у этого судьи)))
14:02