Безбородов обслужит матч "Рома" - "Аустрия"

Владислав Безбородов обслужит матч группового турнира Лиги Европы "Рома" – "Аустрия". Его помощниками станут Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Четвертым арбитром назначен Андрей Веретешкин, а дополнительными помощниками – Игорь Федотов и Кирилл Левников.

Безбородов, обслуживавший матч 10-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" (1:0), получил за свою работу в этой игре оценку "отлично". В конце первого тайма арбитр показал прямую красную карточку защитнику ростовчан Федору Кудряшову, а на 75-й минуте за две желтые карточки был удален Сесар Навас. После игры главный тренер "Ростова" Иван Данильянц заявил, что Безбородов устроил судейский произвол.