13:55 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Безбородов обслужит матч "Рома" - "Аустрия"

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Владислав Безбородов обслужит матч группового турнира Лиги Европы "Рома""Аустрия". Его помощниками станут Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Четвертым арбитром назначен Андрей Веретешкин, а дополнительными помощниками – Игорь Федотов и Кирилл Левников.

Безбородов, обслуживавший матч 10-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" (1:0), получил за свою работу в этой игре оценку "отлично". В конце первого тайма арбитр показал прямую красную карточку защитнику ростовчан Федору Кудряшову, а на 75-й минуте за две желтые карточки был удален Сесар Навас. После игры главный тренер "Ростова" Иван Данильянц заявил, что Безбородов устроил судейский произвол.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Kupservas

Внимательно посмотрю на его беспристрастное судейство. А потом сопоставлю.

14:28

Aurochs

и что неужели совершенно бесплатно согласился? ааа ну да после убийства Ростова появилось бабло на отдых в италии...

14:08

Справедливый(Ставрополь)

Эта Судья продажная....скоро об этом узнают и в Европе))

14:07

Дузер

Аустрия матч закончит вдевятером,такая манера судить гостей у этого судьи)))

14:02

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