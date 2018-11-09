"Бетис" и "Милан" сыграли вничью, "Олимпиакос" разгромил "Дюделанж"

"Бетис" и "Милан" сыграли вничью в 4-м туре группового турнира - 1:1. На гол Ло Сельсо точным ударом ответил Сусо.

"Олимпиакос" разгромил "Дюделанж" - 5:1.

Лига Европы

Групповой турнир

4-й тур

Группа F

"Бетис" (Испания) - "Милан" (Италия) - 1:1 (1:0)

Голы: Ло Сельсо, 12 (1:0). Сусо, 62 (1:1).

"Бетис": Пау Лопес, Бартра, Феддаль, Манди, Фирпо, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Хоакин (Гуардадо, 67), Тельо, Санабрия (Лорен Морон, 74).

"Милан": Рейна, Сапата, Музаккьо (Романьоли, 82), Родригес, Лаксальт (Абате, 76), Бакайоко, Кессье, Борини, Сусо, Хакан Чалханоглу (Бертолаччи, 89), Кутроне.

Предупреждения: Феддаль, 45. Ло Сельсо, 61. Родригес, 73. Музаккьо, 78. Бакайоко, 89. Бертолаччи, 90+4.

Судья: Поусон (Англия).

8 ноября. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".

"Олимпиакос" (Греция) - "Дюделанж" (Люксембург) - 5:1 (4:0)

Голы: Торосидис, 6 (1:0). Фортунис, 15 (2:0). Христодулопулос, 26 (3:0). Фортунис, 36 (4:0). Синани, 69 (4:1). Хассан, 71 (5:1).

"Олимпиакос": Жозе Са, Торосидис, Родерик Миранда, Цимикас, Сиссе, Натхо (Туре, 62), Фортунис (Хассан, 57), Камара, Христодулопулос, Науэль Лейва (Фетфатзидис, 34), Поденсе.

"Дюделанж": Бонфуа, Бишевац, Шнелль, Мелисс, Йорданов, Премпе, Круска (Йенсен, 60), Кутюрье, Штольц, Тюрпель (Перез, 74), Синани.

Предупреждения: Тюрпель, 28. Торосидис, 48. Шнелль, 49.

Судья: Арделеану (Чехия).

8 ноября. Пирей. Стадион "Georgios Karaiskakis".