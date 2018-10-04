"Бешикташ" с Вагнером Лав проиграл "Мальме", "Сарпсборг" с Васютиным одолел "Генк"

"Мальме" обыграл "Бешикташ" в матче группового турнира Лиги Европы – 2:0. В составе стамбульцев появились бывшие футболисты ЦСКА Вагнер Лав и Джанер Эркин. Последний стал автором гола в свои ворота. Для Вагнера Лав эта игра стала первой с августа и первым выходом в стартовом составе в этом сезоне.

В другой встрече группы I "Сарпсборг" победил "Генк". В воротах норвежского клуба 90 минут отыграл россиянин Александр Васютин. У всех команд группы после двух игр по три очка и одинаковая разность голов.

В группе K киевское "Динамо" вело со счетом 2:0, но не смогло удержать победу над "Яблонцем". Ранее в другой встрече группы "Астана" из Казахстана обыграла французский "Ренн" со счетом 2:0.

Лига Европы

Групповой турнир

2-й тур

Группа K

"Яблонец" (Чехия) – "Динамо" (Украина) – 2:2 (1:2)

Голы: Цыганков, 8 (0:1). Гармаш, 14 (0:2). Говорка, 33 (1:2). Травник, 81 (2:2).

"Яблонец": Грубы, Голеш, Ганоусек, Говорка, Лисхка, Хюбшман, Травник, Масопуст (Кубиста, 86), Поважанец, Храмоста (Икауниекс, 78), Йовович (Соболь, 90+2).

"Динамо": Бойко, Морозюк, Кадар, Пиварич, Кендзера, Бурда, Гармаш, Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 79), Беседин, Цыганков.

Предупреждения: Голеш, 19. Морозюк, 53. Поважанец, 58. Буяльский, 79. Пиварич, 81.

Судья: Дельферье (Бельгия).

4 октября. Яблонец. Стадион "Strelnice".

Группа I

"Мальме" (Швеция) – "Бешикташ" (Турция) – 2:0 (0:0)

Голы: Джанер Эркин, 53 – в свои ворота (1:0). Розенберг, 76 – с пенальти (2:0).

"Мальме": Далин, Сафари, Бенгтссон, Нильсен (Брорссон, 90+2), Виндхейм, Рикс, Кристиансен (Инносент, 72), Левицки, Траустасон (Антонссон, 85), Баширу, Розенберг.

"Бешикташ": Кариус, Пепе, Джанер Эркин, Медель, Гекхан Генюл (Огузхан Езякуп, 82), Вида, Ленс, Ляич (Куарежма, 70), Неджип Уйсал, Гекхан Тере (Бабел, 59), Вагнер Лав.

Предупреждения: Баширу, 45. Пепе, 58. Медель, 66. Рикс, 69. Джанер Эркин, 76.

Судья: Ставрев (Македония).

4 октября. Мальме. Стадион "Swedbank Stadium (Malmo New Stadium)".

Группа I

"Сарпсборг 08" (Норвегия) - "Генк" (Бельгия) - 3:1 (1:0)

Голы: Мортенсен, 6 (1:0). Троссар, 49 (1:1). Закариассен, 54 (2:1). Мортенсен, 63 (3:1).

"Сарпсборг 08": Васютин, Тамм, Томассен, Йергенсен, Аскар, Лунд Нильсен, Халворсен (Хайнц, 73), Твейта, Закариассен, Мухаммед (Сингх, 82), Мортенсен.

"Генк": Вукович, Настич (Уронен, 46), Девас, Лукуми, Мехле, Посуэло, Малиновский (Хейнен, 66), Берге, Ндонгала (Д.Пэйнтсил, 46), Саматта, Троссар.

Предупреждения: Мортенсен, 18. Тамм, 67.

Судья: Бебек (Хорватия).

4 октября. Сарпсборг. Стадион "Sarpsborg".