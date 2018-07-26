"Бешикташ" с Джанером и Вагнером Лав победил фарерский "Б-36" в Лиге Европы

"Бешикташ" обыграл "Б-36" в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. За стамбульцев 90 минут отыграл экс-защитник ЦСКА Джанер Эркин, а другой бывший форвард армейцев Вагнер Лав вышел на замену.
В другой встрече "Олимпия" разгромила "Крусейдерс". В составе "Олимпии" полный матч провел бывший игрок "Москвы" и "Локомотива", капитан команды Бранко Илич.
"Алашкерт" одолел "Сутьеску" с минимальным счетом. Армянский клуб с капитанской повязкой вывел на поле экс-футболист "Химок" Артур Едигарян.
"Хайдук" взял верх над софийской "Славией" – 1:0. За софийцев сыграл воспитанник ЦСКА россиянин Александр Станисавлевич.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Первые матчи
"Санта-Колома" (Андорра) – "Валюр" (Исландия) – 1:0 (0:0)
Гол: Эйрикссон, 72 – в свои ворота.
"Гурник " (Польша) – "Тренчин" (Словакия) – 0:1 (0:1)
Гол: Азанго, 39.
"Б-36" (Фарерские Острова) – "Бешикташ" (Турция) – 0:2 (0:2)
Голы: Ленс, 8 (0:1). Гекхан Генюл, 26 (0:2).
ТНС (Уэльс) – "Линколн" (Гибралтар) – 2:1 (1:1)
Голы: Эббе, 6 (1:0). Чиполина, 31 (1:1). Хадсон, 83 (2:1).
"Генк" (Бельгия) – "Фола" (Люксембург) – 5:0 (4:0)
Голы: Малиновский, 4 (1:0). Посуэло, 19 (2:0). Троссар, 25 (3:0). Девас, 28 (4:0). Троссар, 73 – с пенальти (5:0).
"Олимпия " (Словения) – "Крусейдерс" (Северная Ирландия) – 5:1 (1:0)
Голы: Боатенг, 30 (1:0). Чрниц, 56 (2:0). Боатенг, 68 (3:0). Форсайт, 73 (3:1). Чрниц, 75 (4:1). Кардич, 90+2 (5:1).
"Сутьеска" (Черногория) – "Алашкерт" (Армения) – 0:1 (0:1)
Гол: Зелькович, 11.
"Хайдук" (Хорватия) - "Славия" (Болгария) - 1:0 (0:0)
Гол: Саид, 80.
Удаление: Александров (С), 84.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-2/
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