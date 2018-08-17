"Бернли" вырвал победу у "Истанбула", "Заря" прошла "Брагу"

"Бернли" на своем поле выиграл у "Истанбула" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (1:0). Победа позволила англичанам выйти в следующую стадию турнира.

В другой встрече "Заря" сыграла на вызеде вничью с "Брагой". Благодаря двум голам на выезде украинский коллектив вышел в следующую стадию.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

"Бернли" (Англия) - "Истанбул ББ" (Турция) - 1:0 (0:0)

Гол: Корк, 97.

"Бернли": Харт, Бардсли, Уорд, Лонг, Гибсон, Тэйлор, Уэствуд (Корк, 82), Хендрик, Леннон (Гвюдмундссон, 58), Воукс (Вуд, 82), Барнс (Тарковски, 120+2).

Судья: Ковач (Румыния).

Бернли. Стадион Turf Moor.

Первый матч - 0:0.

"Брага" (Португалия) - "Заря" (Украина) - 2:2 (0:0)

Голы: Жоау Новаиш, 65 (1:0). Рафаэл Ратау, 70 (1:1). Орта, 73 (2:1). Караваев, 83 (2:2).

Судья: Ставрев (Македония).

Брага. Стадион Municipal de Braga.

Первый матч - 1:1.