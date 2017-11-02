Бенжамен Балима: "Шериф" имеет хорошие шансы на выход из группы в Лиге Европы"

Полузащитник "Шерифа" Бенжамен Балима считает, что у его команды хорошие шансы, чтобы пройти в плей-офф Лиги Европы. По его словам, в сезоне-2013/14 его команда могла выйти из группы, однако тогда желто-черные не смогли обыграть "Анжи" (1:1).

- Думаю, в этом году мы можем выйти из группы, но борьба будет идти до последнего тура, - цитирует пресс-служба УЕФА Балима. - В прошлый раз мы едва не вышли в плей-офф. Надо было лишь обыграть "Анжи", но мы сыграли вничью в России. В этом сезоне у нас хорошие шансы на выход из группы.

После трех туров в группе F лидирует "Локомотив", в активе железнодорожников пять очков, "Копенгаген" и "Шериф" делят вторую и третью строчки, обе команды набрали по три балла.

Матч "Локомотив" - "Шериф" пройдет сегодня, 2 ноября. Начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.