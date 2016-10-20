Бенсон открыл счет в матче "Дандолк" - "Зенит"

Полузащитник "Дандолка" Роберт Бенсон стал автором первого гола в игре группового турнира Лиги Европы против "Зенита". Ирландец на 52-й минуте нанес удар с дальней дистанции, с которым не справился вратарь питерцев Юрий Лодыгин.

Трансляция матча "Дандолк" – "Зенит"