Бенсон открыл счет в матче "Дандолк" - "Зенит"

Полузащитник "Дандолка" Роберт Бенсон стал автором первого гола в игре группового турнира Лиги Европы против "Зенита". Ирландец на 52-й минуте нанес удар с дальней дистанции, с которым не справился вратарь питерцев Юрий Лодыгин.
Полузащитник "Дандолка" Роберт Бенсон стал автором первого гола в игре группового турнира Лиги Европы против "Зенита". Ирландец на 52-й минуте нанес удар с дальней дистанции, с которым не справился вратарь питерцев Юрий Лодыгин.
hattabych
Ой!
23:24
Vedi
Да уберите этого шута с рамки , сколько можно терпеть эти ляпы .
23:23