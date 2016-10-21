Бенедикт Хеведес: "Шальке" летит домой удовлетворенным"

Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" (1:0) отметил, что немецкая команда могла развить свой успех еще в первом тайме. По его словам, краснодарцы хорошо сыграли на контратаках.

- Как мы и ожидали, это был тяжелый матч, - приводит пресс-служба "Шальке" слова Хеведеса. - В итоге мы все же одержали победу и полетим домой удовлетворенными. Мы не хотели играть пассивно. Мы знали, что "Краснодар" опасен на контратаках. Во втором тайме у нас были моменты, но мы не смогли их довести до логичного конца. Мы были недостаточно активны в свободных зонах, разыгрывали не слишком хорошо. При этом мы начали встречу очень удачно и забили супергол. В этот период мы могли увеличить счет. В следующем матче против "Краснодара" хотим дома обеспечить результат, дающий путевку в плей-офф.