Бельгиец Себастьен Дельферьер рассудит "Зенит" и минское "Динамо"

УЕФА на официальном сайте объявил о назначении бельгийского арбитра Себастьена Дельферьера на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" - "Динамо Минск".

Помогать судье будут его соотечественники Ив де Нев и Йо де Вейрдт, резервный - Вим Смет.

Первая игра, прошедшая в Минске в прошлый четверг завершилась победой "Динамо" со счетом 4:0. Ответный матч состоится 16 августа в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 20:00 (мск).

"Зенит" – "Динамо" Минск: Лига Европы, ответный матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция в 20.00