Базиль Боли: "Первый гол усыпил "Марсель"

Бывший игрок "Марселя" Базиль Боли отметил, что игру французского клуба в финале Лиги Европы против "Атлетико" (0:3) испортил первый гол мадридцев.

- Чувствую и разочарование, и гордость за марсельцев, - цитирует ТАСС Боли. - Первые 20 минут команда доминировала, но пропущенный гол усыпил ее, она не смогла вновь взвинтить темп, а "Атлетико" сумел навязать свою игру. В любом случае хочу поздравить "Марсель", потому что дойти до финала уже многого стоит, ребята боролись до самого конца.

Боли играл за "Марсель" с 1990 по 1994 годы. В составе французского клуба в 1993 году он стал победителем Лиги чемпионов.