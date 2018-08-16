"Базель" – "Витесс": Караваев и Бюттнер в стартовом составе команды Слуцкого

Стали известны стартовые составы "Базеля" и "Витесса" на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Главный тренер голландского клуба Леонид Слуцкий выпустил в "старте" экс-защитника ЦСКА Вячеслава Караваева и бывшего игрока обороны "Динамо" Александра Бюттнера.
Составы выглядят следующим образом:
"Базель": Омлин – Видмер, Джюмарт, Баланта, Петретта – Фрай, Дзуффи, Дье – ван Волфсвинкел, Айети, Штокер;
Запасные: Хансен, Кайзер, Кампо, Буа, Джака, Оберлен, Калулу;
"Витесс": Эдуарду – Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер – Сереро, Беро, Фор – Беренс, Матавж, Линссен;
Запасные: Пасвер, Карами, Кларк, Теландер, Брюнс, Дарфалу, ван Берген.
Напомним, в первом матче швейцарцы одержали победу с минимальным счетом – 1:0.
"Базель" – "Витесс": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 21.00 (мск)