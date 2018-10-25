"Байер" уступил "Цюриху", "АЕК" и "Лудогорец" сыграли вничью

"Байер" проиграл "Цюриху" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (2:3). Победный гол забил нападающий Стивен Одей.
Лига Европы
Группа A
"Цюрих" (Швейцария) - "Байер" (Германия) - 3:2 (1:0)
Голы: Маркезано, 44 (1:0). Беллараби, 50 (1:1). Беллараби, 54 (1:2). Домджони, 59 (2:2). Одей, 78 (3:2).
"Цюрих": Брехер, Максе, Бангура, Жанье, Рюэгг, Винтер (Хелифи, 58), Крюэзиу, Маркезано (Неф, 90), Кололли (Родригес, 79), Домджони, Одей.
"Байер" (Германия): Градецки, Драгович (Вайзер, 46), С.Бендер, Едвай, Венделл, Л.Бендер, Беллараби, Кор, Хаферц, Телин (Фолланд, 46), Бэйли (Брандт, 79).
Предупреждения: Жанье, 20. Бэйли, 42. Родригес, 88. Л.Бендер, 90+5.
Судья: Агаев (Азербайджан).
25 октября. Цюрих. Стадион "Letzigrund".
"АЕК" из Ларнаки и "Лудогорец" сыграли вничью (1:1).
"АЕК Л" (Кипр) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:1 (1:1)
Голы: Лукоки, 7 (0:1). Хорхе, 25 - с пенальти (1:1).
"АЕК Л" (Кипр): Тоньо, Микель Гонсалес, Иоанну, Труйольс (Баррера, 72), Катала, Игор Силва, Тричковски, Хорхе, Тете (Гбаяра, 83), Хевел, Янну (Толемесс, 63).
"Лудогорец" (Болгария): Ренан, Моци, Недялков, Сисинью, Натанаэл, Дяков (Малангу, 81), Марселинью, Густаву Кампаньяру (Гуральски, 62), Кешеру (Сверчок, 84), Лукоки, Вандерсон.
Предупреждения: Хевел, 20. Натанаэл, 47. Гуральски, 90. Сисинью, 90+1.
Судья: Йорги (Албания).
25 октября. Никосия. Стадион "GSP".