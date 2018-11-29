"Байер" сыграл вничью с "Лудогорцем"

"Байер" сыграл вничью в рамках 5-го тура группового турнира против "Лудогорца" со счетом 1:1.

"Байер" с 10 очками лидирует в своей группе Лиги Европы. "Лудогорец" с тремя баллами располагается на третьей строчке.

Лига Европы

Группа A

"Байер" (Германия) – "Лудогорец" (Болгария) – 1:1 (0:0)

Голы: Марселинью, 69 (0:1). Вайзер, 85 (1:1).

"Байер" (Германия): Езджан, Драгович, Вайзер, Венделл, Рецос (Баумгартлингер, 34), Арангис (Бендер, 63), Шрек (Хаверц, 73), Аларио, Телин, Бэйли, Паулинью.

"Лудогорец" (Болгария): Ренан, Моци, Терзиев, Сисинью, Форстер, Дяков, Саша (Бакалов, 89), Гуральски, Сверчок (Недялков, 82), Вандерсон, Жуау Паулу да Силва (Марселинью, 63).

Предупреждения: Вайзер, 71. Телин, 90. Моци, 90.

Судья: Хиглер (Голландия).

29 ноября. Леверкузен. Стадион "БайАрена".