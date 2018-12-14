"Байер" разгромил АЕК и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места

"Байер" разгромил АЕК в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Немецкая команда с первого места вышла в плей-офф, а кипрская - покинула турнир.

В другой встрече группы "Цюрих" и "Лудогорец" сыграли вничью. Швейцарский клуб вышел в 1/16 финала со второго места.

Лига Европы

Группа A

АЕК Ларнака (Кипр) – "Байер" (Германия) – 1:5 (1:2)

Голы: Катала, 26 (1:0). Кор, 28 (1:1). Аларио, 41 – с пенальти (1:2). Кор, 68 (1:3). Паулинью, 78 (1:4). Аларио, 86 (1:5).

АЕК: Христодулу, Иоанну, Труйольс, Катала, Игор Силва, Хоан Томас, Касес (Хевел, 46), Тете (Тричковски, 58), Гарсия, Баррера, Янну (Константину, 84).

"Байер": Киршбаум, Драгович, Вайзер, Венделл (Беднарчик, 81), Баумгартлингер, Кор, Брандт (Бэйли, 46), Шрек, Аларио (Станилевич, 88), Телин, Паулинью.

Предупреждения: Вайзер, 30. Хоан Томас, 57. Игор Силва, 74. Беднарчик, 83.

Судья: Летексье (Франция).

Никосия. Стадион "GSP".

"Лудогорец" (Болгария) – "Цюрих" (Швейцария) – 1:1 (1:1)

Голы: Форстер, 21 - в свои ворота (0:1). Сверчок, 45+1 (1:1).

"Лудогорец": Браун, Терзиев, Недялков, Сисинью, Натанаэл, Форстер, Дяков (Саша, 82), Марселинью, Гуральски, Сверчок (Кешеру, 72), Вандерсон (Бакалов, 87).

"Цюрих": Ванин, Бангура, Генуш, Крюезиу, Диксон (Красничи, 46), Пальссон, Винтер, Хелифи, Кололли (Родригес, 76), Домджони, Одей (Неф, 90).

Предупреждения: Диксон, 1. Гуральски, 16. Форстер, 18. Крюезиу, 31.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

Разград. Стадион "Ludogorets Arena".