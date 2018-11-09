"Байер" обыграл "Цюрих". Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы

"Байер" обыграл "Цюрих" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:0. Единственный мяч забил защитник Тони Едвай. В параллельной игре АЕК из Ларнаки и "Лудогорец" сыграли вничью - 0:0.

После 4-х туров в группе А определились оба участника 1/8 финала. "Байер" и "Цюрих" набрали по 9 очков, АЕК и "Лудогорец" - по 2.

Лига Европы

Групповой турнир

4-й тур

Группа A

"Байер" (Германия) - "Цюрих" (Швейцария) - 1:0 (0:0)

Гол: Едвай, 60.

"Байер": Градецки, Драгович, Вайзер, Едвай, Венделл (Бендер, 74), Баумгартлингер, Арангис (Телин, 62), Кор, Брандт (Паулинью, 62), Аларио, Бэйли.

"Цюрих": Брехер, Неф, Максе, Бангура, Рюэгг, Хелифи (Пальссон, 55), Крюэзиу, Маркезано (Сисей, 69), Кололли, Домджони, Одей.

Предупреждения: Маркезано, 9. Максе, 18. Крюэзиу, 45. Кор, 58. Баумгартлингер, 73. Драгович, 80.

Судья: Гиль (Польша).

8 ноября. Леверкузен. Стадион "БайАрена".

"Лудогорец" (Болгария) - АЕК (Кипр) - 0:0

"Лудогорец": Ренан, Моци, Недялков, Сисинью, Натанаэл, Дяков (Саша, 66), Марселинью, Густаву Кампаньяру, Кешеру (Сверчок, 76), Лукоки (Жуау Паулу да Силва, 86), Вандерсон.

АЕК: Тоньо, Микель Гонсалес, Мойсов, Иоанну, Игор Силва, Тричковски (Константину, 87), Хевел, Гарсия, Баррера (Толемесс, 81), Янну, Гбаяра (Тете, 71).

Предупреждения: Густаву Кампаньяру, 12. Натанаэл, 18. Дяков, 42. Янну, 52. Моци, 52. Игор Силва, 53. Микель Гонсалес, 90+2.

Судья: Нильсен (Норвегия).

8 ноября. Разград. Стадион "Ludogorets Arena".