22:46 | Футбол — Лига Европы

БАТЭ обыграл "Види"

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БАТЭ в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл "Види" со счетом 2:0.

Лига Европы 

Группа L 

"БАТЭ" (Белоруссия) - "Види" (Венгрия) - 2:0 (1:0)

Голы: Сигневич, 22 (1:0). Иванич, 85 (2:0). 

"БАТЭ": Щербицкий, Филипенко (Поляков, 46), Филипович, Волков, Глеб (Скавыш, 66), Бага, Стасевич (Гордейчук, 90), Драгун, Иванич, Риос, Сигневич.

"Види": Ковачик, Юхас, Стопира, Него (Ковач, 67), Винисиус, Фиола, Хусти (Николов, 74), Хаджич, Миланов, Паткаи (Ходжич, 64), Шчепович.

Предупреждения: Филипенко, 39. Глеб, 49. Сигневич, 65. Винисиус, 76. 

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

29 ноября. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/groups/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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