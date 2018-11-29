БАТЭ обыграл "Види"

БАТЭ в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл "Види" со счетом 2:0.
Лига Европы
Группа L
"БАТЭ" (Белоруссия) - "Види" (Венгрия) - 2:0 (1:0)
Голы: Сигневич, 22 (1:0). Иванич, 85 (2:0).
"БАТЭ": Щербицкий, Филипенко (Поляков, 46), Филипович, Волков, Глеб (Скавыш, 66), Бага, Стасевич (Гордейчук, 90), Драгун, Иванич, Риос, Сигневич.
"Види": Ковачик, Юхас, Стопира, Него (Ковач, 67), Винисиус, Фиола, Хусти (Николов, 74), Хаджич, Миланов, Паткаи (Ходжич, 64), Шчепович.
Предупреждения: Филипенко, 39. Глеб, 49. Сигневич, 65. Винисиус, 76.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
29 ноября. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/groups/
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