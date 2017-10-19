БАТЭ обыграл "Кельн" с Раушем, "Арсенал" одолел "Црвену Звезду"

БАТЭ победил "Кельн" в матче группового турнира Лиги Европы. В составе немецкого клуба 90 минут провел защитник сборной России Константин Рауш. За клуб из Белоруссии на поле выходили бывший футболист "Волги" Игорь Стасевич и Станислав Драгун, игравший за "Крылья Советов", "Динамо" и "Оренбург".

В другом матче группы "Арсенал" одолел "Црвену Звезду", в составе которой на поле появились четыре бывших игрока российских клубов: Митчелл Дональд, Дамьен Ле Таллек (оба - "Мордовия"), Гелор Канга ("Ростов"), Милан Родич ("Зенит" и "Крылья Советов"). Последний был удален с поля.

Лига Европы

Групповой турнир

3-й тур

Группа H

БАТЭ (Белоруссия) - "Кельн" (Германия) - 1:0 (0:0)

Гол: Риос, 55.

БАТЭ: Щербицкий, М.Володько, Поляков, Гайдучик, Милунович, Стасевич, А.Володько (Бага, 74), Драгун, Иванич (Гордейчук, 68), Риос, Сигневич (Родионов, 85).

"Кельн": Т.Хорн, Маро, Хайнц, Ольковски, Рауш, Клеменс (Гирасси, 61), Хегер, Йоич (Биттенкурт, 70), Озджан, Осако, Цоллер.

Предупреждение: Гирасси, 89.

Судья: Хюсейин Гечек (Турция).

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Арсенал" - 0:1 (0:0)

Гол: Жиру, 85.

"Црвена Звезда": Борян, Родич, Савич (Бабич, 66), Стойкович, Дональд, Крстичич, Ле Таллек, Канга, Боаки (Пешич, 80), Радоньич, Срнич (Гобелич, 83).

"Арсенал": Чех, Дебюши, Холдинг, Уилшир, Кокелен (Шиф, 90), Эль-Ненни, Мэйтланд-Найлс, Уиллок (Макгейн, 89), Уолкотт, Жиру, Нелсон.

Предупреждения: Родич, 32. Боаки, 60. Ле Таллек, 63. Кокелен, 65. Борян, 86. Бабич, 90. Нелсон, 90+2.

Удаление: Родич, 81.

Судья: Бастьен (Франция).