БАТЭ обыграл "Кельн" с Раушем, "Арсенал" одолел "Црвену Звезду"

БАТЭ победил "Кельн" в матче группового турнира Лиги Европы. В составе немецкого клуба 90 минут провел защитник сборной России Константин Рауш. За клуб из Белоруссии на поле выходили бывший футболист "Волги" Игорь Стасевич и Станислав Драгун, игравший за "Крылья Советов", "Динамо" и "Оренбург".
В другом матче группы "Арсенал" одолел "Црвену Звезду", в составе которой на поле появились четыре бывших игрока российских клубов: Митчелл Дональд, Дамьен Ле Таллек (оба - "Мордовия"), Гелор Канга ("Ростов"), Милан Родич ("Зенит" и "Крылья Советов"). Последний был удален с поля.
Лига Европы
Групповой турнир
3-й тур
Группа H
БАТЭ (Белоруссия) - "Кельн" (Германия) - 1:0 (0:0)
Гол: Риос, 55.
БАТЭ: Щербицкий, М.Володько, Поляков, Гайдучик, Милунович, Стасевич, А.Володько (Бага, 74), Драгун, Иванич (Гордейчук, 68), Риос, Сигневич (Родионов, 85).
"Кельн": Т.Хорн, Маро, Хайнц, Ольковски, Рауш, Клеменс (Гирасси, 61), Хегер, Йоич (Биттенкурт, 70), Озджан, Осако, Цоллер.
Предупреждение: Гирасси, 89.
Судья: Хюсейин Гечек (Турция).
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Арсенал" - 0:1 (0:0)
Гол: Жиру, 85.
"Црвена Звезда": Борян, Родич, Савич (Бабич, 66), Стойкович, Дональд, Крстичич, Ле Таллек, Канга, Боаки (Пешич, 80), Радоньич, Срнич (Гобелич, 83).
"Арсенал": Чех, Дебюши, Холдинг, Уилшир, Кокелен (Шиф, 90), Эль-Ненни, Мэйтланд-Найлс, Уиллок (Макгейн, 89), Уолкотт, Жиру, Нелсон.
Предупреждения: Родич, 32. Боаки, 60. Ле Таллек, 63. Кокелен, 65. Борян, 86. Бабич, 90. Нелсон, 90+2.
Удаление: Родич, 81.
Судья: Бастьен (Франция).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/
- Арсенал Лондон
- Дамьен Ле Таллек
- БАТЭ
- Кельн
- Црвена Звезда (Футбол)
- Константин Рауш
- Милан Родич
- Гелор Канга
- Игорь Стасевич
- Станислав Драгун
- Митчелл Дональд