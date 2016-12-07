Балотелли - в заявке "Ниццы" на матч с "Краснодаром"

"Ницца" огласила заявку на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Краснодара". Нападающий Марио Балотелли спустя несколько недель отсутствия из-за травмы вернулся в состав. Также стоит отметить большое количество молодых игроков. Встреча состоится завтра во Франции и начнется в 23.05 по московскому времени.

Полностью заявка "Ниццы" выглядит следующим образом: Кардиналь, Бенитес - Ле Маршан, Суке, Боскальи, Бурнер, Перро, Балми, Суау - Веркаутерен, Лусамба, Альберт, Бодмер, Марсель - Балотелли, Донис, Босетти, Мау.