Балотелли может не сыграть с "Краснодаром"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр после победы в матче 7-го тура чемпионата Франции над "Нанси" (1:0) отметил, что форвард клуба Марио Балотелли пропустил игру из-за небольшого повреждения. Под вопросом остается его участие в поединке группового турнира Лиги Европы против "Краснодара", который состоится 29 сентября.

- Я провел несколько изменений в центре поля, - цитирует официальный сайт "Ниццы" Фавра. - Со здоровьем Беланда нужно быть осторожным в ближайшие недели, особенно на синтетике. У Балотелли были боли в паху, и мы решили им не рисковать. Посмотрим, как он будет себя чувствовать в ближайшие дни.

В текущем сезоне Балотелли провел 2 матча в чемпионате Франции и забил 4 мяча.