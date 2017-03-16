21:47 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Азмун - в "старте" "Ростова" на матч с "Манчестер Юнайтед"

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"Ростов" объявил состав на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Отметим, что с первых минут на поле выйдет форвард Сердар Азмун, который прошлую встречу начинал на скамейке запасных.

Напомним, что команды встретятся сегодня в 23.00 по московскому времени. Первый матч завершился вничью – 1:1. В ответной встрече не примут участия защитник Владимир Гранат, а также полузащитники Тимофей Калачев и Александр Гацкан.

Состав "Ростова" выглядит следующим образом:

"Ростов": Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян, Препелицэ, Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун.

Запасные: Гошев, Киреев, Девич, Бухаров.

Текстовая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Ростов" 

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