Азмун - в "старте" "Ростова" на матч с "Манчестер Юнайтед"

"Ростов" объявил состав на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Отметим, что с первых минут на поле выйдет форвард Сердар Азмун, который прошлую встречу начинал на скамейке запасных.
Напомним, что команды встретятся сегодня в 23.00 по московскому времени. Первый матч завершился вничью – 1:1. В ответной встрече не примут участия защитник Владимир Гранат, а также полузащитники Тимофей Калачев и Александр Гацкан.
Состав "Ростова" выглядит следующим образом:
"Ростов": Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян, Препелицэ, Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун.
Запасные: Гошев, Киреев, Девич, Бухаров.
НАШ СОСТАВ НА БИТВУ С "МЮ"! #UEL pic.twitter.com/QxyH3Garx0– Football Club Rostov (@rostovfc) 16 марта 2017 г.
Басист
Ух ты, сюрприз - на фланге Байрамян, а не Киреев, и в атаке Азмун, а не Бухаров. Эх, как же мало ребят в заявке...
22:05