Азар не сыграет против ПАОКа

Полузащитник "Челси" Эден Азар не сыграет в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы против ПАОКа. Главный тренер "аристократов" Маурицио Сарри сообщил на предматчевой конференции, что 27-летний бельгийский футболист получил травму.

Сарри заявил, что травма Азара не носит серьезного характера и нападающий вернется на поле в игре 14-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма".

"Челси" с 12 очками лидирует в своей группе Лиги Европы с 12 очками. ПАОК с тремя баллами располагается на предпоследней позиции.

"Челси" – ПАОК: Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 29 ноября, начало – в 23.00 (мск)