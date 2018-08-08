Азамат Засеев: "Завтра "Уфе" надо выходить и пахать"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев на предматчевой пресс-конференции, посвященной встрече с люксембургским "Прогрессом" в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Европы, прокомментировал предстоящую встречу.

- Восстанавливаться всегда приятнее, когда команда выигрывает, у нас боевое настроение, еще разберем соперника, - сказал Засеев. - Завтра очень важный матч для всей республики, все это осознают, будем биться.

- Лет 8 назад представляли, что зайдете настолько далеко?

- Все в жизни футбольной случается, тогда об этом никто не думал, задачи были скромнее, но идем шаг за шагом, очень приятно готовиться к матчам Лиги Европы, эмоции совершенно непередаваемые.

- Что придает вам дополнительную мотивацию?

- Игра в футбол, мы любим свое дело. Не стоит делить матчи на встречи из чемпионата России и Лиги Европы, правила одни и те же, мяч круглый, мы мечтали о Лиге Европы, теперь надо выходить и пахать.