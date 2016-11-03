АЗ сыграл вничью с "Маккаби" из Тель-Авива

В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы АЗ и "Маккаби" из Тель-Авива поделили очки (0:0). Голландская команда остается на последнем месте в группе D, а "Маккаби" набрал четвертое очко, догнав "Дандолк", который уступил "Зениту".

Лига Европы

Группа D

4-й тур

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - АЗ (Голландия) - 0:0

"Маккаби": Райкович, ТальБен-Хаим, Бен Харуш (Рикан, 71), Тиби, Даса, Медунянин, Альберман, Миха (Бенаюн, 81), Т.Бен-Хаим, Кьяртанссон (Игибор, 72), Скарионе.

АЗ: Рочет, Флар, Юханссон, Хапс, Лукассен, ван Айден (Мюрен, 55), Вайтенс, Ринстра, Бель Хассани (дос Сантос, 71), Вегхорст (Фрайдей, 77), Гарсия.

Предупреждения: Тиби, 44. Даса, 50. Лукассен, 54. Кьяртанссон, 69. Бенаюн, 85. Юханссон, 87.

Судья: Масса (Италия).