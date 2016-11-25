АЗ обыграл "Дандолк" и вернул интригу в группе "Зенита"

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы АЗ в гостях обыграл "Дандолк" со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий голландского клуба Ваут Вегхорст.

Таким образом, АЗ благодаря победе набрал 5 очков и поднялся на второе место в группе D. В активе "Дандолка" и "Маккаби" по 4 балла. Напомним, что "Зенит" одердал 5 побед во всех прошедших матчах группового турнира и уже давно обеспечил себе первое место в группе. Ссудьбав второй путевки решится в матчах 6-го тура: АЗ примет "Зенит", а "Дандолк" отправится в гости к "Маккаби".

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа D

"Дандолк" (Ирландия) - АЗ (Голландия) - 0:1 (0:1)

Гол: Вегхорст, 9.

"Дандолк": Роджерс, Гэннон, Гартленд, Бойл, Мэсси, О`Доннел (Мунтни, 42), Финн, Макилини (Шилс, 80), Бенсон, Хорган, Килдафф (Макмиллан, 77).

АЗ: Рочет, Флар, Юханссон, Хапс, Лукассен, Вайтенс, Ринстра, Сентьенс, Танкович (Ауэян, 79), Джахан Бахш (дос Сантос, 75), Вегхорст (Фрайдей, 87).

Предупреждение: Вайтенс, 81.

Судья: Вод (Венгрия).

24 ноября. Дублин. Стадион Tallaght Stadium.