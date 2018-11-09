"Айнтрахт" - третья немецкая команда, которая выиграла первые 4 матча группового турнира Лиги Европы

"Айнтрахт" выиграл у "Аполлона" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы - 3:2 и одержал четвертую победу в четырех матчах. Франкфурт стал третьей немецкой командой, которая сумела выиграть первые четыре игры группового этапа.
До него это удавалось "Шальке" в сезоне 2016/17 и "Штутгарту" - в сезоне 2010/11.
"Айнтрахт" - лидер группы H. Немецкий клуб набрал 12 очков в 4-х матчах.
4 – @Eintracht ist die dritte deutsche Mannschaft (nach Schalke 2016/17 und Stuttgart 2010/11), welche die ersten 4 @EuropaLeague-Gruppenspiele einer Saison gewinnen konnte. Unschlagbar. #ApollonSGE pic.twitter.com/jt5VfWbT4N– OptaFranz (@OptaFranz) 8 ноября 2018 г.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/groups/
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