09:55 | Футбол — Лига Европы

"Айнтрахт" - третья немецкая команда, которая выиграла первые 4 матча группового турнира Лиги Европы

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"Айнтрахт" выиграл у "Аполлона" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы - 3:2 и одержал четвертую победу в четырех матчах. Франкфурт стал третьей немецкой командой, которая сумела выиграть первые четыре игры группового этапа.

До него это удавалось "Шальке" в сезоне 2016/17 и "Штутгарту" - в сезоне 2010/11.

"Айнтрахт" - лидер группы H. Немецкий клуб набрал 12 очков в 4-х матчах.

Аполлон - Айнтрахт Ф

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/groups/

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