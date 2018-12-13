"Айнтрахт" обыграл "Лацио", "Аполлон" в гостях победил "Марсель"

"Айнтрахт" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграл "Лацио" со счетом 2:1.

В другой встрече группы H "Аполлон" также в гостях победил "Марсель" - 3:1. Отметим, что французский клуб с восьмой минуты играл в меньшинстве - с поля был удален Бубукар Камара.

В плей-офф из этой группы вышли "Айнтрахт" и "Лацио", занявшие первое и второе места соотвественно.

Лига Европы

Группа H

"Лацио" (Италия) - "Айнтрахт" Ф (Германия) - 1:2 (0:0)

Голы: Корреа, 56 (1:0). Гачинович, 65 (1:1). Алле, 71 (1:2).

"Лацио": Прото, Касерес (Лулич, 75), Ачерби, Баштуш, Дурмиси, Луис Фелипе, Луис Альберто, Бериша (Росси, 75), Катальди, Мурджа, Корреа.

"Айнтрахт": Реннов, Русс, Тавата, Да Коста, Виллемс, Фалетт, Фернандеш, Хасебе (Н`Дика, 32), Гачинович (Штендера, 88), Мюллер (Йович, 79), Алле.

Предупреждения: Луис Альберто, 51. Ачерби, 58. Фалетт, 76. Катальди, 88. Штендера, 90.

Судья: Халил Умут Мелер (Турция).

13 декабря. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

"Марсель" (Франция) - "Аполлон" (Кипр) - 1:3 (1:2)

Голы: Маглица, 8 - с пенальти (0:1). Товен, 11 (1:1). Маглица, 30 (1:2). Стиляну, 56 (1:3).

"Марсель": Эскаль, Рами, Сакаи, Чалета-Цар, Луиз Густаву, Стротман (Сарр, 59), Товен (Радоньич, 62), Лопес, Камара, Пайет (Нжи, 76), Окампос.

"Аполлон": Бруну Вале, Василиу, Роберж, Стиляну, Уэдраого, Брю (Папулис, 46), Сардинеро, Маркович, Кириаку, Шембри (Фопала, 59), Маглица (Сума, 71).

Предупреждения: Роберж, 49. Сарр, 61. Луиз Густаву, 64. Окампос, 71. Чалета-Цар, 90.

Удаления: Камара, 8. Окампос, 90+3.

Судья: Петреску (Румыния).

13 декабря. Марсель. Стадион "Велодром".