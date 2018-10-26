"Айнтрахт" обыграл "Аполлон" при судействе Иванова

"Айнтрахт" во Франкфурте переиграл "Аполлон" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Встречу обслуживал российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

В другой встрече "Марсель" на своем поле проиграл "Лацио" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

Лига Европы

Группа H

"Айнтрахт Ф" (Германия) - "Аполлон" (Кипр) - 2:0 (2:0)

Голы: Костич, 13 (1:0). Алле, 32 (2:0).

"Айнтрахт": Реннов, Абраам (Русс, 68), Да Коста (Виллемс, 56), Н`Дика, де Гузман, Фернандеш, Хасебе, Костич, Гачинович, Алле, Ребич (Йович, 81).

"Аполлон": Бруну Вале, Василиу, Роберж, Жоау Педру, Маркович, Кириаку, Сакетти, Караюл (Шембри, 46), Маглица (Стиляну, 67), Перейра (Селая, 46), Папулис.

Предупреждения: Костич, 64. Сакетти, 64.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

Франкфурт-на-Майне. Стадион "Коммерцбанк-Арена".

"Марсель" (Франция) - "Лацио" (Италия) - 1:3 (0:1)

Голы: Уоллас, 10 (0:1). Кайседо, 59 (0:2). Пайет, 86 (1:2). Марушич, 90 (1:3).

"Марсель": Манданда, Рами, Сакаи, Амави (Сарр, 80), Луиз Густаву, Стротман, Сансон (Жермен, 66), Камара, Пайет, Митроглу (Нжи, 66), Окампос.

"Лацио": Стракоша, Раду, Касерес, Ачерби, Уоллас, Лукас (Марушич, 48), Лулич (Бериша, 62), Пароло, Милинкович-Савич, Кайседо (Катальди, 74), Иммобиле.

Предупреждения: Раду, 30. Лулич, 33. Сакаи, 44. Стротман, 45+1. Пайет, 68. Пароло, 74.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

25 октября. Марсель. Стадион "Велодром".