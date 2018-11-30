"Айнтрахт" и "Лацио" вышли в плей-офф Лиги Европы

"Айнтрахт" разгромил "Марсель" в матче группового турнира Лиги Европы. В другой встрече группы "Аполлон" выиграл у "Лацио".

Немецкая и кипрская команды за тур до конца групповой стадии гарантировали себе участие в плей-офф.

Лига Европы

Группа H

"Айнтрахт Ф" (Германия) - "Марсель" (Франция) - 4:0 (2:0)

Голы: Йович, 2 (1:0). Луиз Густаву, 17 - в свои ворота (2:0). Сарр, 62 - в свои ворота (3:0). Йович, 67 (4:0).

"Айнтрахт": Трапп, Русс, Тавата (Костич, 63), Да Коста, Виллемс, Фалетт, Фернандеш, Хасебе, Гачинович, Алле (Ребич, 72), Йович (Мюллер, 79).

"Марсель": Пеле, Губочан, Амави, Чалета-Цар, Луиз Густаву, Лопес (Роланду, 61), Сарр (Роккиа, 79), Камара, Митроглу, Жермен (Шаброль, 64), Радоньич.

Предупреждения: Фернандеш, 33. Луиз Густаву, 71. Костич, 90.

Судья: Битон (Шотландия).

Франкфурт-на-Майне. Стадион "Коммерцбанк-Арена".

"Аполлон" (Кипр) - "Лацио" (Италия) - 2:0 (1:0)

Голы: Фопала, 31 (1:0). Маркович, 82 (2:0).

"Аполлон": Бруну Вале, Сума, Роберж, Жоау Педру, Уэдраого, Сполярич, Сардинеро (Селая, 78), Маркович, Сакетти, Шембри (Папулис, 68), Фопала (Маглица, 65).

"Лацио": Прото, Касерес, Ачерби, Баштуш (Лулич, 60), Дурмиси, Луис Фелипе, Бериша, Катальди, Мурджа (Росси, 60), Кайседо (Армини, 85), Корреа.

Предупреждения: Мурджа, 19. Роберж, 49. Ачерби, 74. Маглица, 74. Маркович, 87.

Судья: Рейншрейбер (Израиль).

Никосия. Стадион "ГСП".