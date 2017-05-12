"Аякс" вышел в финал еврокубка впервые с 1996 года, "МЮ" в первый раз поборется за Лигу Европы

"Аякс" вышел в финал Лиги Европы, несмотря на поражение в ответном полуфинале от "Лиона" (1:3). Первую встречу амстердамцы выиграли со счетом 4:1. Голландский клуб вышел в еврокубковый финал впервые с 1996 года. Для "Аякса" это будет десятый решающий матч. Шесть из девяти финалов амстердамцы выиграли - четыре Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, один Кубок УЕФА и один Кубок Кубков.

24 мая "Аякс" встретится с "Манчестер Юнайтед" в Стокгольме. Для "красных дьяволов" это будет первый финал Лиги Европы/Кубка УЕФА. Ранее манкунианцы принимали участие в пяти финалах Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, из которых выиграли три, а также в решающем матче за Кубок Кубков.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Сельта"//

Трансляция матча "Лион" - "Аякс"