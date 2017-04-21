"Аякс" в меньшинстве вырвал у "Шальке" путевку в полуфинал Лиги Европы

"Шальке" обыграл "Аякс" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы - 3:2 в дополнительное время. После поражения в Амстердаме (0:2) немецкая команда смогла забить два мяча и не пропустить за 90 минут. Кроме того, "Аякс" доигрывал матч в меньшинстве - на 80-й минуте был удален Фелтман.

Начало овертайма сложилось для "Шальке" удачно - Калиджури забил еще один гол. Но затем голландцы сократили отставание в счете и вышли в полуфинал.

Лига Европы

1/4 финала

Ответный матч

"Шальке-04" (Германия) - "Аякс" (Голландия) - 3:2 д.в. (0:0, 2:0, 1:2)

Голы: Горецка, 53 (1:0). Бургшталлер, 56 (2:0). Калиджури, 101 (3:0). Фиргефер, 111 (3:1). Юнес, 120 (3:2).

"Шальке-04": Ферманн, Хеведес, Ритер (Авдияй, 112), Настасич, Колашинац, Калиджури, Стамбули (Хюнтелар, 53), Майер, Горецка (Гайс, 84), Бенталеб, Бургшталлер.

"Аякс": Онана, Фиргефер, Фелтман, Санчес, де Лигт, Шене (ван де Бек, 74), Классен, Юнес, Зиеш, Траоре (Тете, 82), Клюйверт (Дольберг, 61).

Предупреждения: Бургшталлер, 60. Колашинац, 68. Фелтман, 72. Настасич, 86. Фиргефер, 90. Зиеш, 90+5.

Удаление: Фелтман, 80.

Судья: Хацеган (Румыния).

20 апреля. Гельзенкирхен. Стадион "Veltins-Arena (Arena AufSchalke)".

Первый матч: 2:0.