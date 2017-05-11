"Аякс" проиграл "Лиону", но вышел в финал Лиги Европы

"Лион" обыграл "Аякс" (3:1) в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Голландский клуб благодаря победе в первом матче (4:1) вышел в финал турнира, где сыграет с "Манчестер Юнайтед".

В составе победителей дублем отметился Александр Ляказетт, один мяч на счету Рашида Геззаля. Во втором тайме за вторую желтую карточку был удален защитник "Аякса" Ник Фиргефер.

Напомним, что финальная встреча состоится 24 мая в Стокгольме.

Лига Европы

1/2 финала

Ответный матч

"Лион" (Франция) – "Аякс" (Голландия) – 3:1 (2:1)

Голы: Дольберг, 27 (0:1). Ляказетт, 45 - с пенальти (1:1). Ляказетт, 45+1 (2:1). Геззаль, 81 (3:1).

"Лион": Антони Лопеш, Рафаэл да Силва, Нкулу, Диакаби, Морель (Рыбус, 74), Корне, Гоналон, Толиссо, Фекир, Вальбуэна (Геззаль, 77), Ляказетт.

"Аякс": Онана, Фелтман (Тете, 65), де Лигт, Санчес, Фиргефер, Шене (ван де Бек, 59), Классен, Зиеш, Траоре, Дольберг, Юнес (Клюйверт, 82).

Предупреждения: Морель, 18. Толиссо, 19. Диакаби, 49. Фелтман, 49. Классен, 50. Нкулу, 61. Фекир, 61. Фиргефер, 68.

Удаление: Фиргефер (Аякс), 84.

Судья: Марчиняк.

11 мая. Лион. Стадион Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres).

Первый матч - 1:4.

"СЭ" вел трансляцию матча