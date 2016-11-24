22:57 24 ноября | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Аякс" при судействе Еськова обыграл "Панатинаикос", "Сельта" сыграла вничью со "Стандардом"

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"Аякс" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы на своем поле обыграл "Панатинаикос" со счетом 2:0. Отметим, что эту встречу обслуживал российский рефери Алексей Еськов.

 В другой встрече группы G "Сельта" сыграла вничью со "Стандардом" - 1:1.

Голландский клуб лидирует в этой группе с 13 очками в активе. У "Сельты" и "Стандарда" по шесть очков. Замыкает турнирную таблицу "Панатинаикос" - одно очко.

Лига Европы

Группа G 

"Аякс" (Голландия) - "Панатинаикос" (Греция) - 2:0 (1:0)

Голы: Шене, 40 (1:0). Тете, 50 (2:0).

"Аякс": Онана, Вестерманн, Дейкс, Тете, де Лигт, Шене (де Йонг, 68), Юнес (Клемент, 62), ван де Бек, Нури, Черны, Кассьерра.

"Панатинаикос": Стил, Самба (Иванов, 57), Хулт, Кулибали, Моледу, Кутрубис, Вакасо, Вильяфаньес (Ледесма, 62), Зека, Лод, Ибарбо (Ринальди, 75).

Предупреждения: Вильяфаньес, 14. Дейкс, 16. Вакасо, 54.

Судья: ЕСЬКОВ (Москва).

24 ноября. Амстердам. Стадион Amsterdam ArenA.

"Сельта" (Испания) - "Стандард" (Бельгия) - 1:1 (1:0)

Голы: Аспас, 8 (1:0). Лаифис, 81 (1:1). 

"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни (Гомес, 82), Васс (Росси, 84), Диас (Радоя, 62), Эрнандес, Систо, Аспас, Гвидетти.

"Стандард": Юбер, Фьор, Шольц, Лаифис, Фай, Требель, Сиссе, Эдмилсон Жуниор (Мбенза, 62), Бельфодиль, Са, Раман (Бадибанга, 89).

Предупреждения: Са, 32. Аспас, 33. Бельфодиль, 34. Фай, 61. Лаифис, 82. 

Удаление: Аспас (Сельта), 90+4. 

Судья: БАСТЬЕН (Франция).

24 ноября. Виго. Стадион Balaidos.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/

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