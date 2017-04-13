"Аякс" обыграл "Шальке", "Сельта" и "Генк" забили пять мячей

"Аякс" победил "Шальке" (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. В составе победителей дублем отметился полузащитник Дави Классен. Отметим, что на этой встрече работал российский арбитр Сергей Карасев.

В другой встрече "Сельта" обыграла "Генк" (3:2). Испанский клуб уже в первом тайме отыгрался со счета 0:1 усилиями Пионе Систо, Яго Аспаса и Джона Гвидетти. В составе бельгийцев по голу забили Жан-Пол Боэтиус и Томас Буффел.

Лига Европы

1/4 финала

Первые матчи

"Аякс" (Голландия) – "Шальке" (Германия) – 2:0 (1:0)

Голы: Классен, 23 - с пенальти (1:0). Классен, 52 (2:0).

"Аякс": Онана, Фиргефер, Фелтман, Санчес, Классен, Юнес, Зиеш, Синкгравен (де Лигт, 46), ван де Бек (де Йонг, 87), Траоре, Клюйверт (Нерес, 74).

"Шальке": Ферманн, Хеведес, Настасич, Керер, Аого, Калиджури (Коноплянка, 83), Майер (Стамбули, 59), Горецка, Бенталеб, Шепф (Хюнтелар, 71), Бургшталлер.

Предупреждения: Классен, 49. Керер, 87. Стамбули, 89. Нерес, 89.

Судья: Карасев (Москва).

13 апреля. Амстердам. Стадион "Amsterdam Arena".

"Сельта" (Испания) – "Генк" (Бельгия) – 3:2 (3:1)

Голы: Боэтиус, 10 (0:1). Систо, 15 (1:1). Аспас, 18 (2:1). Гвидетти, 38 (3:1). Буффел, 67 (3:2).

"Сельта": Альварес, Кабраль, Фонтас, Мальо, Хонни Кастро, Васс (Хосабед Санчес, 78), Эрнандес, Радойя, Систо, Аспас, Гвидетти (Бовю, 67).

"Генк": Райан, Уронен, Брабец, Колли, Кастань, Посуэло, Боэтиус (Буффел, 62), Малиновский (Хейнен, 90), Берге, Саматта, Троссар (Схрейверс, 82).

Предупреждения: Кастань, 27. Троссар, 73. Схрейверс, 85.

Судья: Тюрпен (Франция).

13 апреля. Виго. Стадион Balaidos.