"Аякс" - "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляция финала Лиги Европы - в 21.45

В среду, 24 мая, финал Лиги Европы-2016/17 "Аякс" - "Манчестер Юнайтед". Игра на стадионе "Френдс Арена" в Стокгольме начнется в 21.45 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Аякс" - "Манчестер Юнайтед".

Если "Манчестер Юнайтед", побеждавший ранее в Лиге чемпионов и Кубке кубков, выиграет Лигу Европы, то станет пятым клубом, которому покорились все европейские турниры. Ранее это достижение удалось установить "Баварии", "Ювентусу", "Челси" и ближайшему сопернику команды Жозе Моуринью – "Аяксу". Четырежды голландцы побеждали в Кубке чемпионов, по разу – в Кубке УЕФА и Кубке кубков.