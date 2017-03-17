"Аякс" и "Шальке" - в четвертьфинале Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала менхенгладбахская "Боруссия" и "Шальке" не сумели выявить победителя, сыграв вничью - 2:2. По результатам двух матчей в следующую стадию турнира вышли "горняки" благодаря двум забитым мячам на выезде. Напомним, первая встреча завершилась со счетом 1:1.

В другой игре "Аякс" одержал победу над "Копенгагеном" - 2:0. В составе "аяксидов" забитыми голами отличились нападающий Каспер Дольберг и форвард Бертран Траоре.

Лига Европы

1/8 финала

Ответные матчи

"Боруссия" - "Шальке" - 2:2 (2:0)

Голы: Кристенсен, 26 (1:0). Дахуд, 45+2 (2:0). Горецка, 54 (2:1). Бенталеб, 68 - с пенальти (2:2).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Янчке, Вестергорд, Кристенсен, Джонсон (Хофманн, 16), Херрманн, Крамер (Штробль, 46), Дахуд, Раффаэл, Дрмич (Хан, 83).

"Шальке": Ферманн, Хеведес, Настасич, Колашинац, Керер, Шупо-Мотинг, Калиджури (Шепф, 88), Гайс (Майер, 46), Горецка, Бенталеб (Стамбули, 79), Бургшталлер.

Предупреждения: Раффаэл, 29. Янчке, 53. Вестергорд, 59. Калиджури, 77. Шупо-Мотинг, 89. Ферманн, 90+1. Вендт, 90+3.

Судья: Клаттенбург (Англия).

16 марта. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".

"Аякс" - "Копенгаген" - 2:0 (2:0)

Голы: Траоре, 23 (1:0). Дольберг, 45+3 - с пенальти (2:0).

"Аякс": Онана, Фиргефер, Фелтман (Тете, 20), Санчес, де Лигт, Шене, Юнес, Зиеш, ван де Бек (де Йонг, 75), Траоре (Клюйверт, 81), Дольберг.

"Копенгаген": Ольсен, Окоре (Бойлесен, 46), Анкерсен, Юханссон, Аугустинссон, Квист, Матич, Грегуш (Вербич, 57), Сантандер, Туту (Куск, 77), Корнелиус.

Предупреждения: Грегуш, 19. Матич, 31. Санчес, 34. Юнес, 48. Вербич, 65. Шене, 78. Юханссон, 80. Сантандер, 87. Онана, 90+4.

Судья: Кружляк (Словакия).

16 марта. Амстердам. Стадион "Amsterdam ArenA".